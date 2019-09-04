"Росморпорт" до конца года разместит дебютный выпуск облигаций на 5 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. "Росморпорт" до конца года планирует разместить дебютный выпуск облигаций на 5 млрд рублей, сообщил журналистам генеральный директор предприятия Андрей Лаврищев.

Ранее заместитель генерального директора по экономике и финансам "Росморпорта" Яков Быков говорил, что срок обращения дебютного выпуска составит три-пять лет. Всего же программа облигаций "Росморпорта" предполагает размещение бондов на 25 млрд рублей в течение 10 лет.

По словам Быкова, средства будут направлены на финансирование инвестпрограммы "Росморпорта", в том числе в проект строительства порта Тамань, где компания остается одним из стратегических инвесторов.

ФГУП "Росморпорт" является одним из крупнейших в России владельцев объектов прибрежно-портовой инфраструктуры. Компания осуществляет свою деятельность в 65 морских портах, расположенных в 24 субъектах РФ.