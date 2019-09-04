{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ВЭФ-2019

"Росморпорт" до конца года разместит дебютный выпуск облигаций на 5 млрд рублей

Предполагается, что средства будут направлены на финансирование инвестпрограммы "Росморпорта", в том числе в проект строительства порта Тамань

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. "Росморпорт" до конца года планирует разместить дебютный выпуск облигаций на 5 млрд рублей, сообщил журналистам генеральный директор предприятия Андрей Лаврищев.

Ранее заместитель генерального директора по экономике и финансам "Росморпорта" Яков Быков говорил, что срок обращения дебютного выпуска составит три-пять лет. Всего же программа облигаций "Росморпорта" предполагает размещение бондов на 25 млрд рублей в течение 10 лет.

По словам Быкова, средства будут направлены на финансирование инвестпрограммы "Росморпорта", в том числе в проект строительства порта Тамань, где компания остается одним из стратегических инвесторов.

ФГУП "Росморпорт" является одним из крупнейших в России владельцев объектов прибрежно-портовой инфраструктуры. Компания осуществляет свою деятельность в 65 морских портах, расположенных в 24 субъектах РФ.

Теги
РоссияПриморский крайВЭФ-2019
ВЭФ-2019
"Совкомфлот" может быть приватизирован в 2019-2020 годах
Государство планирует снизить свою долю в "Совкомфлоте" со 100% до 25% плюс одна акция
Читать полностью