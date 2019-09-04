"Ведомости": Aurus может поставить заказчикам до 50 машин в 2020 году

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Aurus может поставить розничным клиентам до 50 автомобилей в 2020 году. В 2021 году планируется выйти на производство до 500 машин, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью газете " Ведомости ".

"Думаю, в следующем году мы сможем поставить розничным клиентам до 50 машин, а в 2021 году уже рассчитываем выйти на выпуск более 500 автомобилей. И постепенно, по мере увеличения спроса, нарастить производство до 5 тыс. машин разных модификаций", - сказал Мантуров.

Он также напомнил, что сейчас автомобили Aurus производятся в двух модификациях: лимузине и седане. Также предполагается выпуск минивэна и внедорожника. На внедорожник, по словам министра, "будет делаться главный акцент". Холдинг Tawazun из ОАЭ, которому принадлежит 36% компании Aurus, планирует начать производство внедорожника в 2021-2022 годах.

Aurus - первый российский бренд автомобилей премиум-класса. Планируется, что всего под этой маркой выпустят четыре модели: лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Серийное производство автомобилей Aurus начнется в 2020 году.

Центральному научно-исследовательскому автомобильному и автомоторному институту (НАМИ) принадлежит 63,5% в Aurus, еще 36% - у фонда Tawazun из ОАЭ, 0,5% - у "Соллерса".