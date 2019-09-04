Путин в первый день ВЭФ рассказал, какими должны быть планы развития Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на полях ВЭФ по традиции провел заседание президиума Госсовета, посвященное на сей раз вопросу национальной программы развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Поручение разработать эту программу глава государства дал еще в 2018 году по итогам предыдущего Восточного экономического форума. Документ формировали с учетом мнения дальневосточников: региональные правительства обобщили полученные материалы, выделили ключевые инициативы, а затем губернаторы защитили их в законодательных собраниях. В нацпрограмме выделены экономический и инфраструктурный блоки, а также социальный блок, включающий восемь разделов, таких как демография, здравоохранение, образование, спорт, культура, жилье, транспортная сфера и реализация программы "Дальневосточный гектар".

Нужен ли России Дальний Восток? Задавший этот риторический вопрос губернатор Якутии Айсен Николаев тут же получил жесткий ответ президента. Для Путина, как и для властей всех уровней, которые занимаются развитием одиннадцати регионов Дальневосточного федерального округа (ДФО) в последние годы, ответ очевиден: Дальний Восток - это не балласт, а возможности. Иными словами, Дальний Восток должен и постепенно становится центром притяжения для тысяч людей из других регионов страны.

Однако, по мнению Путина, развитие хоть и набирает обороты, но идет неравномерно и нуждается в дополнительных импульсах. "Динамика, темпы подъема, набранные сегодня в экономике Дальнего Востока, должны стать такими же высокими и в социальном развитии региона. Притормаживать ничего нельзя, нельзя действовать вяло, плыть по течению, - заявил российский лидер, открывая заседание президиума Госсовета. - Необходимая, казалось бы, экономия на чем-то сегодня, на каких-то мелочах, может завтра обернуться потерями не только темпа, но и качества развития региона в целом". "Наша общая работа должна соответствовать ключевой цели - достижению опережающего развития этого стратегически важного для страны макрорегиона. И в повседневных делах, и в планировании будущего мы должны иметь это в виду", - подчеркнул Путин.

Но, чтобы планы развития этого региона были выполнимы, они должны быть подкреплены ресурсами. "Декларации, благие пожелания никому не нужны, - отметил глава государства. - Мы с вами прекрасно это понимаем. Все планы должны быть реалистичными и выполнимыми, а значит, подкреплены адекватными ресурсами, включая бюджетные средства".

Инвестпроекты - людям

Ключ к успешному развитию Дальнего Востока Путин видит в том, чтобы реализовывать все инициативы в интересах людей, сообразно их насущным нуждам. "На всех уровнях власти нужно строить работу так, чтобы интересы и нужды, запросы людей всегда стояли во главе угла. В том числе в ходе реализации будущих крупных инвестиционных проектов, - подчеркнул он. - Нужно уже сейчас думать о том, кто будет работать на новых производствах, в каких условиях будет жить, где будут учиться их дети, как будут организованы медицинские и другие необходимые услуги, насколько благоустроены будут города и поселки".

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Президент подчеркнул, что представители бизнеса тоже должны внести свой вклад в развитие региона, понимать, что успех их компаний и предприятий прямо будет зависеть от того, чтобы Дальний Восток был привлекательным для жизни людей, для квалифицированных специалистов с хорошими компетенциями и для молодежи. Но пока что демографические показатели в большинстве регионов Дальнего Востока находятся в "тревожной, красной зоне", что говорит о необходимости предпринять кардинальные шаги в социальном развитии этой части страны. По мнению Путина, в социальном развитии Дальнего Востока "сегодня нужны такие же последовательные кардинальные шаги", как и в промышленном производстве. Он отметил, что в этой сфере пока не удалось добиться результатов реализации программ развития. Одним из главных индикаторов он назвал численность населения дальневосточных регионов. на деле же тех, что уезжает с Дальнего Востока пока что больше тех, кто приезжает. Глава государства отметил, что ранее было начато укрепление экономической и инфраструктурной базы Дальнего Востока, повышение его инвестиционной привлекательности. В результате в регионе наметились некоторые позитивные тенденции: внедряются новаторские управленческие подходы, растет приток прямых инвестиций, в том числе и зарубежных, темпы роста промпроизводства в регионе почти в три раза превысили среднероссийские. Региональный антропоцентризм Представители дальневосточного губернаторского корпуса согласились с мыслью Путина о необходимости развивать регионы с упором на интересы людей. Например, по словам главы Якутии Айсена Николаева, строительство моста через Лену позволит сократить прямые расходы бюджета на северный завоз на 4 млрд рублей ежегодно. Этот объект откроет круглогодичный доступ к колоссальным месторождениям и повысит транспортную доступность для населения Якутии с 20% до 83%.