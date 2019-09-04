Минюст хочет защитить социальные выплаты от списания за долги

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Кредитные организации не будут взыскивать социальные выплаты с должников на основании исполнительных документов. Как сообщается на сайте Минюста РФ, министерством разработан соответствующий проект приказа.

"Согласно проекту приказа при расчете кредитной организацией, осуществляющей обслуживание счетов граждан, суммы денежных средств на счете должника-гражданина, на которую может быть обращено взыскание или наложен арест на основании исполнительного документа, будут учитываться ограничения на удержания из заработной платы и исключаться доходы, на которые не может быть обращено взыскание (например, пенсии по случаю потери кормильца, алименты, пособия гражданам, имеющим детей)", - говорится в сообщении министерства.

Проект приказа разработан в целях реализации федерального закона от 21 февраля 2019 года "О внесении изменений в Федеральный закон "Об исполнительном производстве", направленного на исключение обращения взыскания на денежные выплаты социального характера.