Путин выступит на ВЭФ, побеседует с Абэ и посетит турнир по дзюдо

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во второй день поездки во Владивосток продолжит серию двусторонних встреч, выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума, а вечером вместе с президентом Монголии Халтмаагийн Баттулгой, премьер-министрами Индии, Малайзии и Японии Нарендрой Моди, Махатхиром Мохамадом и Синдзо Абэ посетит турнир по дзюдо в спорткомплексе "Фетисов-Арена" во Владивостоке.

Рабочий день президента начнется с серии двусторонних встреч. Глава государства побеседует с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом. Как отмечал ранее помощник президента России Юрий Ушаков, основное внимание в ходе переговоров планируется уделить вопросам "углубления политического диалога, наращивания сотрудничества в торгово-экономической, военной и военно-технической, гуманитарной сферах, а также актуальным темам международной и региональной повестки дня". Кроме того, планируется, что Путин и Мохамад обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и взаимодействие двух стран в рамках различных интеграционных объединений.

Следующая встреча, которая запланирована у Путина в четверг - с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Лидеры двух стран намерены обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе и один из наиболее чувствительных вопросов - перспективу подписания мирного договора. Годом ранее на пленарном заседании ВЭФ Путин предложил Синдзо Абэ до конца года заключить мирный договор между Россией и Японией "без всяких предварительных условий" (этого в итоге не произошло, но уже на следующей встрече лидеры двух стран договорились активизировать переговоры на основе Советско-японской Декларации 1956 года).

Перед пленарным заседанием глава российского государства побеседует с заместителем премьера Государственного совета Китая Ху Чуньхуа. Стороны, как предполагается, кратко "сверят часы" по актуальным вопросам углубления российско-китайского сотрудничества, включая взаимодействие в торгово-экономической сфере, а также развитие межрегиональных связей и продвижение совместных проектов на востоке России".

Как отмечал ранее Ушаков, на форуме будут присутствовать много иностранных гостей, с которыми президент сможет пообщаться "на ногах".

Развитие Дальнего Востока и свободная торговля

Одной из центральных тем выступления президента РФ Владимира Путина на пленарном заседании Восточного экономического форума станет ускорение социально-экономического развития Дальнего Востока. Как отметил Ушаков, глава государства пригласит иностранных инвесторов активнее вкладывать в совместные с российским бизнесом проекты, изложит подходы Москвы к углублению региональной экономической интеграции, выскажется по вопросам безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Кроме того, Путин намерен затронуть вопрос о принципах свободной торговли на основе норм ВТО, "будет подчеркнута недопустимость применения различного рода ограничений и санкций, которые мешают нормальному торгово-экономическому сотрудничеству", добавил помощник главы государства.

Пленарное заседание традиционно станет главным событием форума. На нем, помимо президента РФ, запланированы также выступления президента Монголии, премьер-министров Индии, Малайзии и Японии.

Турнир по дзюдо

Как сообщил Ушаков, вечером 5 сентября состоится турнир по дзюдо во Владивостоке, который планируют посетить, в частности, российский и монгольский президенты, а также премьер-министры Индии и Японии.

Ill Международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет проводится с 2017 года в рамках спортивной программы Восточного экономического форума под патронатом Путина и Абэ. Соревнования, получившие название в честь основателя дзюдо, проводятся под эгидой Международной федерации дзюдо с целью укрепления дружественных отношений между народами стран, представленных на Восточном экономическом форуме.

В турнире подтвердили участие сборные команды пяти стран - России, Японии, Китая, Монголии и Южной Кореи. Спортивная сборная команда Российской Федерации будет представлена на турнире 32 спортсменами и выступит во всех весовых категориях.

По итогам турнира медали и кубки будут вручены командам, занявшим первое, второе и третье места. Лучший дзюдоист и лучшая дзюдоистка турнира получат персональные кубки от одного из основателей турнира, президента Всеяпонской федерации дзюдо, олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона мира девятикратного чемпиона Японии Ясухиро Ямаситы.

Второй день форума

Второй день работы ВЭФ начнется в шесть утра по местному времени с забега в поддержку редких видов животных Дальнего Востока. Это уже стало традицией форума, и ему вряд ли помещает обещанный синоптиками небольшой дождь. Это традиционный забег не был отменен даже в 2016 году, когда в Приморье во время тайфуна "Лайонрок" был введен режим ЧС.

Среди мероприятий культурной программы четверга выделяется торжественное открытие первой экспозиции созданного в этом году федерального музея-заповедника "Владивостокская крепость". Она посвящена истории Владивостокской крепости - комплекса защитных военных сооружений расположенных в разных точках города и построенных в начале 20 века. Они сыграли важную роль в защите Владивостока от посягательств, в том числе со стороны Японии во время Второй мировой войны.

Также 5 сентября гостей ждет гала-концерт лауреатов XVI Международного конкурса имени Чайковского из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и выступление японской певицы Мики Миямото. А на Спортивной набережной состоится фестиваль "Дни мира на Тихом океане", посвященный окончанию Второй мировой войны.