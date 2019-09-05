Путин сообщил, что на Дальнем Востоке до 2024 года реконструируют 40 аэропортов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. На Дальнем Востоке до 2024 года реконструируют 40 аэропортов, сообщил в четверг президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Все задачи развития, о которых мы говорим, а главное - новые, современные стандарты качества жизни людей, требуют и совершенно другого уровня мобильности. Для Дальнего Востока это, прежде всего, развитая сеть авиаперевозок, доступные цены на билеты для полетов внутри региона, в Сибирь, в Центральную Россию, за рубеж. До 2024 года на Дальнем Востоке будут реконструированы 40 аэропортов", - сказал Путин.

При этом президент добавил, что "для расширения местных авиаперевозок, обновления парка региональных и местных самолетов и вертолетов намерены активно задействовать мощности Дальневосточных авиационных заводов, в Улан-Удэ, Комсомольске-на-Амуре, в Арсеньеве".

Выгодные маршруты

Путин предложил предоставлять авиакомпаниям, работающим на Дальнем Востоке, преимущества в освоении других, наиболее выгодных маршрутов.

"Приоритетом для всех авиационных компаний мира является безопасность и комфорт. Для перевозчиков, работающих на Дальнем Востоке, еще одним приоритетом должна быть, безусловно, и доступность авиабилетов, - сказал он. - Думаю, было бы правильно, что авиакомпании, которые готовы расширять свое присутствие на Дальнем Востоке, проводить ответственную и разумную ценовую политику, получили бы преимущественный доступ к перевозкам по другим, наиболее выгодным направлениям и маршрутам".

Путин добавил, что уже обсуждал соответствующее предложение с министром транспорта РФ Евгением Дитрихом. "В целом такая система уже на практике работает, надо это закрепить. Понимаю, это не очень рыночные меры. Для этого региона это обосновано. Но нужно подумать, как закрепить это нормативно", - заключил президент.