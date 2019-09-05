Колоссальный вызов и поле возможностей. Путин на ВЭФ рассказал о развитии Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума. Основное внимание он уделил целям и задачам развития Дальнего Востока. Приводим основные заявления главы государства.
- Россия заинтересована в том, чтобы Дальний Восток оставался безопасным и стабильным регионом, сказал Путин.
- Президент отметил, что "Дальний Восток стал сегодня одним из символов открытости всей страны, новаторства и решимости снятия барьеров для делового, да и просто человеческого общения.
- Условия для выхода Дальнего Востока на траекторию опережающего роста сформированы, в этом регионе и дальше будут запускаться крупные проекты и стройки. Путин отметил, что власти намерены "наращивать усилия" и ставить перед собой новые задачи, стремиться добиться большего.
- Инвестиции в экономику региона за пять лет благодаря мерам поддержки составили 612 млрд рублей. Путин отметил, что рост промышленного производства на Дальнем Востоке за этот период составил 23%, что почти в три раза выше среднего показателя по стране.
- Президент поручил правительству проработать вопрос создания венчурного фонда на Дальнем Востоке. По его словам, создание в регионе мощного научно-индустриального центра — это колоссальный вызов и поле возможностей. Он уточнил, что просит предложить конкретные решения, так как источники финансирования уже имеются.
- Глава государства сообщил о том, что до 2024 года на Дальнем Востоке реконструируют 40 аэропортов.
- Он предложил предоставлять авиакомпаниям, работающим на Дальнем Востоке, преимущества в освоении других, наиболее выгодных маршрутов.
- Россия готова привлекать иностранных партнеров к развитию космодрома Восточный, заявил Путин. Он отметил, что это не военный космодром, прежде всего он предназначен для пусков в гражданских целях.
- РФ намерена предоставлять преференции для компаний, занимающихся на Дальнем Востоке глубокой переработкой, сообщил президент. В качестве примера поощрения он привел увеличение экспортных пошлин на лес кругляк.
- Достижения в экономике Дальнего Востока нужно конвертировать в "социальный рывок", в принципиально более высокое качество жизни людей, считает Путин.
- Президент объявил о запуске программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых, которая начнется уже в этом году. Срок программы — пять лет. Он уточнил, что программа будет распространяться на первичный рынок жилья, а также на строительство индивидуальных домов для граждан, которые взяли так называемый дальневосточный гектар.
- По мнению российского лидера, первая и ключевая задача развития Дальнего Востока — это поддержка молодежи. По его словам, необходимо сделать все, чтобы молодые люди на этих территориях имели самые широкие возможности получить образование, реализовать себя в жизни и профессии, создать семью, воспитывать детей, внести свой вклад в развитие "близкого для них Дальнего Востока".
- Глава государства предложил создать на Дальнем Востоке медицинский кластер, который позволит открывать в регионе филиалы иностранных клиник. По его словам, это позволило бы "без избыточных формальностей ... привлекать лучших зарубежных специалистов, использовать лекарства и методики, уже доказавшие свою эффективность за рубежом".
- Путин предложил вдвое увеличить выплаты для учителей и врачей, приезжающих на Дальний Восток. В том числе, по его словам, нужно адаптировать общероссийские программы "Земский доктор" и "Сельский учитель" к условиям региона.
- Президент считает необходимым создать на Дальнем Востоке культурно-образовательный и музейный комплекс. Он потребовал "коренным образом обновить всю сеть музеев, библиотек, театров, учреждений культуры, досуга, дополнительного образования на всем Дальнем Востоке, сделать их живыми, интересными, современными центрами притяжения для людей всех возрастов, детей и молодежи".
- Дальневосточный федеральный университет на острове Русский будет одним из главных образовательных центров на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил Путин. Он отметил, что ДВФУ уже становится центром новых компетенций, молодежных обменов и международной кооперации, смелых экспериментов в образовании, науке и отраслях новой технологической эпохи.