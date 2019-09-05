Колоссальный вызов и поле возможностей. Путин на ВЭФ рассказал о развитии Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума. Основное внимание он уделил целям и задачам развития Дальнего Востока. Приводим основные заявления главы государства.

Россия заинтересована в том, чтобы Дальний Восток оставался безопасным и стабильным регионом, сказал Путин.

в том, чтобы Дальний Восток оставался и регионом, сказал Путин. Президент отметил, что "Дальний Восток стал сегодня одним из символов открытости всей страны, новаторства и решимости снятия барьеров для делового, да и просто человеческого общения.

открытости всей страны, и решимости для делового, да и просто человеческого общения. Условия для выхода Дальнего Востока на траекторию опережающего роста сформированы , в этом регионе и дальше будут запускаться крупные проекты и стройки. Путин отметил, что власти намерены "наращивать усилия" и ставить перед собой новые задачи, стремиться добиться большего.

, в этом регионе и дальше будут запускаться крупные проекты и стройки. Путин отметил, что власти намерены и ставить перед собой новые задачи, стремиться добиться большего. Инвестиции в экономику региона за пять лет благодаря мерам поддержки составили 612 млрд рублей . Путин отметил, что рост промышленного производства на Дальнем Востоке за этот период составил 23% , что почти в три раза выше среднего показателя по стране.

в экономику региона за пять лет благодаря мерам поддержки составили . Путин отметил, что на Дальнем Востоке за этот период , что почти в три раза выше среднего показателя по стране. Президент поручил правительству проработать вопрос создания венчурного фонда на Дальнем Востоке. По его словам, создание в регионе мощного научно-индустриального центра — это колоссальный вызов и поле возможностей. Он уточнил, что просит предложить конкретные решения, так как источники финансирования уже имеются .

на Дальнем Востоке. По его словам, создание в регионе мощного научно-индустриального центра — это колоссальный вызов и поле возможностей. Он уточнил, что просит предложить конкретные решения, так как источники финансирования . Глава государства сообщил о том, что до 2024 года на Дальнем Востоке реконструируют 40 аэропортов .

на Дальнем Востоке реконструируют . Он предложил предоставлять авиакомпаниям , работающим на Дальнем Востоке, преимущества в освоении других, наиболее выгодных маршрутов .

, работающим на Дальнем Востоке, преимущества в освоении других, наиболее . Россия готова привлекать иностранных партнеров к развитию космодрома Восточный , заявил Путин. Он отметил, что это не военный космодром, прежде всего он предназначен для пусков в гражданских целях.

космодрома , заявил Путин. Он отметил, что это не военный космодром, прежде всего он предназначен для пусков в гражданских целях. РФ намерена предоставлять преференции для компаний, занимающихся на Дальнем Востоке глубокой переработкой , сообщил президент. В качестве примера поощрения он привел увеличение экспортных пошлин на лес кругляк.

для компаний, занимающихся на Дальнем Востоке , сообщил президент. В качестве примера поощрения он привел увеличение экспортных пошлин на лес кругляк. Достижения в экономике Дальнего Востока нужно конвертировать в "социальный рывок" , в принципиально более высокое качество жизни людей, считает Путин.

, в принципиально более высокое людей, считает Путин. Президент объявил о запуске программы ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых , которая начнется уже в этом году. Срок программы — пять лет. Он уточнил, что программа будет распространяться на первичный рынок жилья, а также на строительство индивидуальных домов для граждан, которые взяли так называемый дальневосточный гектар.

для молодых семей на Дальнем Востоке под , которая начнется уже в этом году. Срок программы — пять лет. Он уточнил, что программа будет распространяться на первичный рынок жилья, а также на строительство индивидуальных домов для граждан, которые взяли так называемый дальневосточный гектар. По мнению российского лидера, первая и ключевая задача развития Дальнего Востока — это поддержка молодежи . По его словам, необходимо сделать все, чтобы молодые люди на этих территориях имели самые широкие возможности получить образование, реализовать себя в жизни и профессии, создать семью, воспитывать детей, внести свой вклад в развитие "близкого для них Дальнего Востока".

развития Дальнего Востока — это . По его словам, необходимо сделать все, чтобы молодые люди на этих территориях имели самые широкие возможности получить образование, реализовать себя в жизни и профессии, создать семью, воспитывать детей, внести свой вклад в развитие "близкого для них Дальнего Востока". Глава государства предложил создать на Дальнем Востоке медицинский кластер , который позволит открывать в регионе филиалы иностранных клиник. По его словам, это позволило бы "без избыточных формальностей ... привлекать лучших зарубежных специалистов , использовать лекарства и методики, уже доказавшие свою эффективность за рубежом".

, который позволит открывать в регионе филиалы иностранных клиник. По его словам, это позволило бы "без избыточных формальностей ... привлекать лучших , использовать и методики, уже доказавшие свою эффективность за рубежом". Путин предложил вдвое увеличить выплаты для учителей и врачей , приезжающих на Дальний Восток. В том числе, по его словам, нужно адаптировать общероссийские программы "Земский доктор" и "Сельский учитель" к условиям региона.

выплаты для , приезжающих на Дальний Восток. В том числе, по его словам, нужно адаптировать общероссийские программы "Земский доктор" и "Сельский учитель" к условиям региона. Президент считает необходимым создать на Дальнем Востоке культурно-образовательный и музейный комплекс . Он потребовал "коренным образом обновить всю сеть музеев, библиотек, театров, учреждений культуры, досуга, дополнительного образования на всем Дальнем Востоке, сделать их живыми, интересными, современными центрами притяжения для людей всех возрастов, детей и молодежи".

на Дальнем Востоке и музейный . Он потребовал "коренным образом всю сеть музеев, библиотек, театров, учреждений культуры, досуга, дополнительного образования на всем Дальнем Востоке, сделать их живыми, интересными, центрами притяжения для людей всех возрастов, детей и молодежи". Дальневосточный федеральный университет на острове Русский будет одним из главных образовательных центров на пространстве Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил Путин. Он отметил, что ДВФУ уже становится центром новых компетенций, молодежных обменов и международной кооперации, смелых экспериментов в образовании, науке и отраслях новой технологической эпохи.