Путин обсудит с представителями общественности вопросы развития Дальнего Востока

"6 сентября Владимир Путин проведет встречу с представителями общественности, в ходе которой будут обсуждаться вопросы развития Дальнего Востока", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Президент ранее уже проводил подобные мероприятия во время поездок по стране - так, в феврале этого года он обсуждал реализацию нацпроектов с общественностью в Казани, а в марте в Симферополе встречался с представителями общественности Крыма и Севастополя.

Теме развития Дальнего Востока было посвящено заседание президиума Госсовета, которое глава государства провел на полях ВЭФ в первый день форума, 4 сентября, а также значительная часть выступления президента на пленарном заседании 5 сентября.

О дополнительных импульсах

Так, Путин отметил, что развитие дальневосточного региона хоть и набирает обороты, но идет неравномерно и нуждается в дополнительных импульсах. Выступая на заседании президиума Госсовета, президент РФ подчеркнул, что "нельзя действовать вяло, плыть по течению". "Декларации, благие пожелания никому не нужны, - отметил глава государства. - Все планы должны быть реалистичными и выполнимыми, а значит подкреплены адекватными ресурсами, включая бюджетные средства". По его словам, в социальной сфере в Дальневосточном федеральном округе должна быть набрана такая же динамика, как и в экономике региона. Одним из главных индикаторов Путин назвал численность населения Дальнего Востока, отметив, что пока демографические показатели в большинстве регионов ДФО находятся в "тревожной, красной зоне".

Ключ к успешному развитию Дальнего Востока Путин видит в том, чтобы реализовывать все инициативы в интересах людей, сообразно их насущным нуждам. Это касается и будущих крупных инвестиционных проектов. "Нужно уже сейчас думать о том, кто будет работать на новых производствах, в каких условиях будет жить, где будут учиться их дети, как будут организованы медицинские и другие необходимые услуги, насколько благоустроены будут города и поселки", - заметил глава государства.

Открытость региона

Выступая на пленарке ВЭФ, Путин отметил, что если раньше многие дальневосточные территории, в том числе и сам Владивосток, имели преимущественно военное значение и практически не развивались в социально-экономическом плане, то за последние годы ситуация кардинально поменялась. По его словам, за прошедшие полтора десятилетия удалось сформировать условия для выхода Дальнего Востока на траекторию опережающего роста. "Мы гордимся тем, что Дальний Восток стал сегодня одним из символов открытости всей страны, новаторства и решимости в снятии разного рода барьеров для делового и просто человеческого общения", - сказал глава государства.

Он при этом еще раз подчеркнул, что нужно "конвертировать" экономические достижения региона последних лет в социальный рывок, принципиально более высокое качество жизни людей. "Дальний Восток должен не терять, а обретать людей с их энергией, силой, инициативой", - уверен президент.

Новые меры поддержки

Одной из задач в связи с этим Путин назвал значительное повышение объемов строительства современного, но максимально доступного жилья. Для этого по решению президента уже в этом году в регионе сроком на пять лет будет запущена специальная программа двухпроцентной ипотеки для молодых семей.

Для развития здравоохранения Путин предложил создать в ДФО медицинский кластер с особым порядком регулирования, что позволило бы без избыточных формальностей открывать подразделения и филиалы иностранных клиник, привлекать лучших зарубежных специалистов, использовать лекарства и методики, уже доказавшие свою эффективность за рубежом. Кроме того, планируется адаптировать к условиям Дальнего Востока общероссийские программы "Земский доктор" и "Сельский учитель": в два раза увеличить выплаты для врачей, фельдшеров и учителей, которые приезжают работать в небольшие населенные пункты в этом регионе.

Президент объявил также о других планах введения новых мер поддержки дальневосточных жителей в различных сферах. Важным шагом к укреплению образовательного и гуманитарного пространства, по словам Путина, должен стать и новый культурно-образовательный и музейный комплекс во Владивостоке. При этом, продолжил президент, нужно коренным образом обновить всю сеть музеев, библиотек, театров и других учреждений культуры и дополнительного образования на всем Дальнем Востоке.

Развитие высоких технологий, транспорта и экологии

Еще одной стратегической задачей Путин назвал превращение Дальнего Востока в один из глобальных центров высоких технологий и новых отраслей. Акцент власти РФ намерены сделать на увеличении экспорта продукции глубокой переработки, в том числе в лесной промышленности, добыче морских ресурсов и полезных ископаемых. Для поддержки дальневосточных стартапов Путин предложил создать специальный венчурный фонд.

По мнению президента РФ, Дальний Восток должен развиваться и как мировой природно-туристический центр. Что же касается транспортной сферы, то здесь Путин поставил задачу добиться "совершенно другого уровня мобильности" жителей Дальнего Востока, для чего прежде всего нужны развитая сеть авиаперевозок и доступные цены на билеты при полетах как внутри региона, так и в другие части России и за рубеж.

В целом, как заключил президент, для успеха в реализации этих задач нужна консолидация общества, участие и вовлеченность каждого человека. "У нас есть такой настрой, а значит все планы, все даже самые смелые мечты обязательно станут реальностью", - уверен Путин.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.