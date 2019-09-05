Мантуров поддержал сжигание неперерабатываемого коммунального мусора

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Мусоросжигательные заводы позволяют эффективно бороться с коммунальным мусором, который невозможно переработать, при этом вторичные полезные ресурсы отправляться на них не должны, сказал в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

"В части вопроса о мусоросжигательных заводах необходимо отметить, что проблема с отходами не должна решаться исключительно посредством сжигания мусора. Более перспективное и современное решение - переработка отходов с целью извлечения вторичного сырья, подлежащего возврату в хозяйственный оборот. Вместе с тем, мусоросжигательный завод является одним из эффективных способов борьбы с мусором, в первую очередь с "хвостами" при сортировке твердых коммунальных отходов, которые не могут быть использованы как вторичные ресурсы", - сказал он.

Мантуров добавил, что строящиеся и запланированные к строительству в РФ мусоросжигательные заводы будут применять наилучшие доступные технологии, в частности сжигание на колосниковых решетках и трехступенчатую очистку вырабатываемых газов. "Данная технология получила широкое распространение в мировой практике и применима в отношении несортированных твердых коммунальных отходов переменного состава", - отметил он.

Ранее сообщалось, что компания "РТ-Инвест" (входит в структуру корпорации "Ростех") планирует построить пять мусоросжигательных заводов в России: четыре - в Подмосковье и один - в Татарстане. Совокупная мощность переработки четырех заводов в Московской области составит 2,8 млн т твердых коммунальных отходов в год, что позволит ежегодно генерировать около 280 МВт электроэнергии. Завод в Казани с установленной электрической мощностью в 55 МВт сможет ежегодно перерабатывать до 550 тыс. тонн ТКО. Совокупная стоимость реализации проекта оценивается в 150 млрд руб. Также рассматривается возможность строительства еще двух мусоросжигательных заводов стоимостью порядка 25 млрд руб. каждый на Ставрополье и в Сочи.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.