Путин: программы льготных тарифов на авиабилеты в регионах ДФО будут продолжены

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Программы льготных тарифов на авиабилеты в регионах Дальнего Востока будут продолжены. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями общественности Дальнего Востока, отвечая на просьбу одной из участниц встречи сделать такие программы долгосрочными.

"Я понимаю, что это очень важные программы для людей, которые проживают в таких регионах, как Дальний Восток, Калининград, Крым. Это не только социальная, это экономическая, политическая проблема - связанность страны", - сказал президент. "Мы, безусловно, будем делать все, чтобы связанность была обеспечена, в том числе будем поддерживать эти льготы по перевозкам", - заявил Путин, добавив, что основные направления, связывающие регионы Дальнего Востока с европейской частью России, "будут сохранены, это решение будет принято".

Он напомнил, что для Дальнего Востока разработано порядка 10 внутренних субсидируемых рейсов, а в целом по стране для связи с регионами ДФО работают более 300 рейсов, субсидируемых по разным каналам и в разном объеме.

Глава государства, комментируя сообщения СМИ о том, что авиакомпании могут отменить "плоские" тарифы на авиабилеты в регионы ДФО из-за их убыточности, заявил, что надо посчитать, насколько велики убытки этих авиакомпаний. "Они счетоводы очень искусные, они прикрываются какими-то международными стандартами, которые некоторые эксперты считают жульническими", - отметил Путин. Он добавил, что по таким стандартам расходы авиакомпаний считает компьютерная система "достаточно примитивно", и исходя из этого взвинчиваются цены. По его словам, этот способ ценообразования и определения тарифов используется во многих компаниях.

"Но у нас особая ситуация, связанная с огромностью нашей территории, и мы должны это учитывать. Мы обязательно будем это иметь в виду", - резюмировал Путин.