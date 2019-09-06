Рубль почти не отреагировал на решение ЦБ понизить ключевую ставку до 7%

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Решение Банка России понизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до уровня 7% годовых практически не отразилось на динамике курса рубля на Московской бирже, следует из данных торгов.

Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

До решения ЦБ по ставке курс доллара составлял 65,98 рубля, а курс евро - 72,73 рубля. После объявления ЦБ о снижении ключевой ставки курс доллара по состоянию на 13:35 мск опустился на 0,11% - до 65,91 рубля, а курс евро - на 0,07%, до 72,68 рубля.

В комментарии к решению снизить ключевую ставку Банк России отметил продолжение замедления инфляции в РФ. Вместе с тем регулятор указал, что инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне.

"Темпы роста российской экономики по-прежнему складываются ниже ожиданий Банка России. Усилились риски существенного замедления мировой экономики. До конца года риски ускорения и замедления инфляции сбалансированы", - добавили в ЦБ.

Кроме того регулятор не исключил дальнейшего понижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний.