Правительство определило требования к составу данных о ДТП для передачи через приложение

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ определило требования к составу информации о ДТП, которая при оформлении европротокола может передаваться в систему обязательного страхования с помощью мобильного приложения или системы ГЛОНАСС, а также требования к самим этим техническим средствам контроля. Соответствующее постановление кабмина размещено на портале официального опубликования нормативных правовых актов.

При этом постановление пока не дает возможности оформить через мобильное приложение само извещение о ДТП, необходимое для выплаты по ОСАГО по европротоколу, оно устанавливает требования к фиксации (в том числе с помощью фото) обстоятельств ДТП, чтобы увеличить лимит выплаты со 100 тыс. рублей до 400 тыс. рублей (в Москве, Петербурге и областях). По закону эти требования устанавливает РСА по согласованию с ЦБ.

"Эти требования РСА установил еще в 2018 году и на основании них разработал мобильное приложение "ДТП.Европротокол", которое уже применяется для фиксации данных о ДТП, которые в свою очередь используются при урегулировании страховых случаев. Надо подчеркнуть, что это мобильное приложение не содержит функционала оформления извещения о ДТП в виде электронного документа как альтернативы извещения на бумажном бланке (которое будет реализовано в мобильном приложении, которое будет запущено 1 ноября). Это должно регулироваться иными правительственными актами и актами Банка России, выхода которых РСА ожидает для исполнения новых требований закона об ОСАГО", - сообщила пресс-служба союза.

Таким образом, само извещение о ДТП пока необходимо оформлять в бумажном виде и "физически" направлять в страховую компанию.

Что вводится

1 сентября вступила в силу поправка закона об ОСАГО, которая позволяет оформить аварию без участия сотрудников ГИБДД (европротокол) не только в бумажном, но и в электронном виде с использованием данных с портала госуслуг. Реально эта возможность заработает не раньше 1 ноября, для этого не хватает ряда нормативных документов.

В частности, новое постановление фиксирует, что при оформлении электронного европротокола данные о ДТП могут быть переданы в систему обязательного страхования либо с помощью глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС), либо с помощью мобильного приложения, в том числе интегрированного с единой системой идентификации и аутентификации. Такое приложение, в частности, должно обеспечивать фотосъемку автомобилей на месте ДТП и их повреждений.

Если водитель передает данные о ДТП через мобильное приложение, это нужно сделать не позднее чем через 60 минут после ДТП. Для этого водитель должен пройти авторизацию на портале госуслуг, следует из постановления. Если данные передаются с помощью устройства системы ГЛОНАСС, то кнопку на устройстве, если им оборудован автомобиль, водитель должен нажать не позднее чем через 10 минут после ДТП. В этом случае данные из системы ГЛОНАСС попадут в систему обязательного страхования (базу Российского союза автостраховщиков).

Постановление с требованиями к техническим средствам выходило в 2014 году, "но его редакция оказалась не очень-то работоспособной и технические средства не нашли своего применения", сообщили в РСА. Союз неоднократно просил его актуализировать, сообщили там.

Новое постановление делает требования обязательными и "дает возможность производителям готовиться к производству таких устройств, а страховщикам - всерьез готовиться к использованию зафиксированных с их помощью данных при рассмотрении заявлений потерпевших о страховом возмещении", - заключили в союзе.