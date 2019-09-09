Bloomberg: министерская встреча России, ЕС и Украины по газу намечена на 19 сентября

БРЮССЕЛЬ, 9 сентября. /ТАСС/. Трехсторонняя встреча по газу России, ЕС и Украины на уровне министров энергетики намечена на 19 сентября. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на европейский источник. Ранее источник ТАСС в Еврокомиссии сообщил, что ЕК предложила России и Украине провести газовые переговоры в период с 16 по 22 сентября.

Еврокомиссия позже подтвердила проведение 19 сентября трехсторонних переговоров по газу.

Зампредседателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович сообщил в пятницу, что провел телефонный разговор с министром энергетики РФ Александром Новаком, в ходе которого "была достигнута договоренность провести трехсторонние министерские переговоры до конца этого месяца". Он отметил, что "точная дата будет названа, когда завершатся консультации с украинской стороной".

Главной темой переговоров станет обсуждение условий поставок и транзита российского газа в ЕС через территорию Украины с 2020 года, то есть после завершения действующего транзитного контракта. Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на десять лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской ГТС. Это должно обеспечить Киеву поступления от России в размере до $3 млрд в год в качестве оплаты за транзит. Россия предлагает просто продлить на год действующий контракт.

В новость были внесены изменения (11:16 мск) - добавлен комментарий Еврокомиссии.