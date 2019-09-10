Reuters: Huawei отозвала иск против властей США из-за конфискованного оборудования

ТАСС, 10 сентября. Корпорация Huawei решила отозвать судебный иск, поданный против властей США из-за того, что они конфисковали ее оборудование около двух лет назад. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters .

Huawei в своей исковой жалобе, поданной в США в июне этого года, утверждала, что оборудование, конфискованное во время транспортировки из Соединенных Штатов в КНР, не подпадает под действие американского закона о контроле над экспортно-импортными операциями. Истец настаивал на том, что власти США поступили противозаконно, решив в сентябре 2017 года наложить арест на оборудование, которое было завезено в Соединенные Штаты для последующей отправки в Китай.

Как сообщает Reuters, компания в итоге решила отозвать иск после того, как США вернули Huawei конфискованные материалы. По словам корпорации, это произошло в августе. Как пояснили в Huawei, американские власти пришли к выводу, что китайской компании не нужно было получать экспортную лицензию для транспортировки данного оборудования. В результате оно было возвращено, и Huawei отказалась от судебных претензий.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

В августе прошлого года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и китайской компанией ZTE. Huawei назвала решение американских властей посягательством на ее законные права.