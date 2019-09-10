"Известия": стоимость авиабилетов с начала года увеличилась на 24,1%

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Цены на авиабилеты в эконом-классе выросли на четверть (24,1%) в период с января по август текущего года. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

По сведениям издания, подорожание авиаперелетов стало самым интенсивным после мирового кризиса в 2008 году. Тогда цены также выросли на 24,1%.

Кроме того, зафиксировано увеличение средней стоимости билетов в эконом-классе на 18,3% по сравнению с 2018 годом. В предыдущие годы рост цен был в пределах от 2 до 19%.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил, что Минтранс в сентябре готовится представить новый комплекс мероприятий, направленных на снижение стоимости авиабилетов.