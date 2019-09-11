Эксперт: Китай вскоре примет меры по минимизации потерь от торговой войны с США

ПЕКИН, 11 сентября. /ТАСС/. Власти КНР вскоре примут "важные меры", которые позволят минимизировать потери национальной экономики от торгово-экономического конфликта с Соединенными Штатами. Об этом заявил в среду главный редактор китайской газеты Global Times Ху Сицзинь.

"Насколько мне известно, Китай применит важные меры для снижения негативных последствий от торговой войны", - отмечает он на своей странице в Twitter. По словам главреда, подобные шаги "принесут пользу как Китаю, так и США".

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний раунд прошел в Шанхае 30-31 июля. В минувший четверг Министерство коммерции Китая объявило, что новый раунд переговоров состоится в начале октября в Вашингтоне.

1 сентября США ввели дополнительные пошлины в размере 15% на товары из КНР стоимостью $112 млрд, вторая часть сборов вступит в силу 15 декабря. Китай в ответ ввел первую часть дополнительных пошлин в 10% на американскую продукцию объемом $75 млрд. Дополнительные сборы в 5% на импорт из США будут введены 15 декабря. В тот же день КНР также установит дополнительные пошлины в 25% и 5% соответственно на американские автомобили и запчасти.