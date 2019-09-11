Оператор проекта опроверг информацию о срыве эксперимента по маркировке духов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Пилотный проект по маркировке духов и туалетной воды начался по плану 1 июля 2019 года и сейчас проходит в соответствии с графиком, в нем участвуют более 160 компаний. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) Реваз Юсупов.

"Эксперимент по маркировке духов и туалетной воды проходит в полном соответствии с планом-графиком, на сегодняшний день он находится в активной фазе, участвуют 163 компании. Это российские и иностранные производители, импортеры, розничные и логистические компании - они запрашивают коды маркировки и наносят их на продукцию, вводят товары в оборот и тестируют другие процессы", - сказал он.

Юсупов пояснил, что таким образом к эксперименту подключились почти все компании отрасли. Он подчеркнул, что пилотный этап нужен для учета особенностей каждого конкретного вида продукции и выбора оптимального способа и метода маркировки.

В конце июня 2019 года стало известно о том, что согласно постановлению правительства России, эксперимент по маркировке духов и туалетной воды пройдет в России с 1 июля по 30 ноября. В среду, 11 сентября, газета РБК написала, что, по данным Российской парфюмерно-косметической ассоциации, пилотный проект еще не начался из-за того, что Минпромторг не утвердил методические рекомендации для проведения эксперимента.

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной станет маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пять групп изделий легкой промышленности. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

Планируется, что к 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживаемости товаров. ЦРПТ занимается разработкой системы сплошной цифровой маркировки и прослеживаемости товаров в России в форме государственно-частного партнерства.