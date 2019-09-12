Новак: ситуация с газопроводом Opal повлияет на консультации по газу с ЕС и Украиной

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Решение Европейского суда юстиции по газопроводу OPAL окажет влияние на переговоры между Россией, Украиной и Еврокомиссией, которые пройдут в Брюсселе 19 сентября. Об этом в четверг в эфире телеканала "Россия-24" заявил министр энергетики России Александр Новак.

"Я думаю, конечно, с точки зрения переговоров эта ситуация будет учитываться, потому что это, на мой взгляд, такое решение, которое затрагивает в целом ситуацию с энергоснабжением европейских стран, с потоками газа и поставок газа. Но я напомню, что это решение [сделка по урегулированию ситуации с мощностями газопровода OPAL] было принято Еврокомиссией совместно с немецким регулятором, компанией "Газпром" - это решение было юридически выверенное, согласованное с юридическими службами Еврокомиссии, поэтому нам также необходимо понимать и оценку этого решения юридическими службами самой Еврокомиссии", - сказал Новак.

По его словам, Россия отреагирует на решение суда по газопроводу OPAL после получения заключения юристов. "Сейчас идет юридическая проработка этого вопроса на уровне и юристов компании ["Газпром"], и юристов министерства энергетики, поэтому мы прокомментируем эту ситуацию как только будут даны соответствующие заключения. Мы дадим более подробную информацию после того, как получим юридическое заключение", - добавил Новак.

Отвечая на вопрос, каким может быть влияние решения суда на рынок газа и на цены для европейских потребителей, он отметил, что это зависит как от ситуации на самом рынке, так и от последующих за решением юридических действий участников. "Посмотрим, как будет рынок реагировать, и какова будет ситуация, и каковы будут юридические действия", - сказал он.