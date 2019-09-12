Авиабилеты в РФ в январе-августе 2019 года подорожали в среднем на 1,35%

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Средняя стоимость авиабилетов в России в январе-августе 2019 года была на 1,35% выше, чем в том же периоде прошлого года. Об этом сообщил в четверг онлайн-сервис продажи билетов Aviasales со ссылкой на исследования своих аналитиков.

"Аналитики туристического поисковика изучили бронирования в период с января по август текущего года и сравнили с аналогичным периодом в прошлом году. В исследовании учитывались бронирования авиабилетов с вылетом из России по маршруту туда-обратно на одного взрослого в эконом-классе. Оказалось, что билеты за год подорожали, но всего на 1,35%", - сообщили в Aviasales, уточнив, что средняя стоимость перелета туда и обратно составила 14 тыс. 470 рублей.

Эксперты Aviasales считают, что цены сдерживает появление новых маршрутов у авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"). В качестве примера приводится снижение среднего чека на билеты из Москвы в Горно-Алтайск и обратно на 8% сразу после открытия нового рейса "Победы" по этому маршруту.

"Нужно отметить, что билеты "Победы" не в первый раз оказываются дешевле альтернативных перевозчиков. В 2015 году Aviasales впервые признал авиакомпанию ценовым лидером. Тогда эксперты выяснили, что на маршрутах, где начинает летать "Победа", стоимость билетов у других авиакомпаний снижается на 20%", - сообщает Aviasales.

Другим фактором, сдерживающим рост цен, в Aviasales называют введение "Аэрофлотом" безбагажных тарифов. "Появление новой линейки позволило сэкономить путешественникам, которые отправляются в поездки налегке", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе Минтранс РФ сообщил о подорожании авиабилетов на 7% в первом полугодии 2019 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. В начале текущей недели "Известия" сообщили со ссылкой на Росстат о росте средней стоимости перелета в эконом-классе в январе-августе на 24,1%. В Федеральной антимонопольной службе, реагируя на эту публикацию, заявили, что данные Росстата "неверно интерпретированы журналистами", и в целом по России "двузначных темпов роста не наблюдается".