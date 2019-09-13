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Греф считает, что нацпроекты не дадут искомого результата

Глава Сбербанка указал на некачественное структурирование проектов и отсутствие необходимых для них ресурсов
Глава Сбербанка Герман Греф Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Глава Сбербанка Герман Греф
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Национальные проекты не дадут искомого результата, считает глава Сбербанка Герман Греф.

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"Я согласен с Антоном Германовичем [Силуановым] в том, что не надо увеличивать бюджетные расходы. Это не к чему не приведет. Не надо радикально влиять на денежно-кредитную политику, это не даст эффекта. И национальные проекты <...> не дадут искомого результата", - сказал он на Московском финансовом форуме.

Причинами для этого Греф назвал не до конца качественное структурирование национальных проектов и то, что в них не заложены "гигантские ресурсы". "Мы увеличиваем [ресурсы], но этого недостаточно", - сказал он. Этот же объем ресурсов, по него мнению, нужно направить в другие области.

"Старый инструментарий не работает. Технологии, которые нельзя не замечать, совершенно взорвали все сферы: сферу управления в первую очередь, сферу здравоохранения, образования, <...> сервисов. Абсолютно другая модель в мире складывается. Соответственно, все деньги по национальным проектам нужно пустить на переизобретение, на создание новой модели в каждой из этих сфер: в образование, здравоохранение, в государственном управлении, <...> и в судебной системе. За эти деньги, эти реформы мы точно можем сделать", - сказал он.

О нацпректах

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 г. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн руб.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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