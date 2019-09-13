Минфин не рассматривает повышение цены отсечения на нефть в бюджетном правиле

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Минфин России не рассматривает возможность повышения цены отсечения на нефть в рамках бюджетного правила. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев в кулуарах Московского финансового форума 2019.

"Мы точно не рассматриваем [повышение цены отсечения]. В принципе, само предложение странно услышать от Центрального банка. Это все равно, как если бы Минфин сказал: а давайте на годик повысим инфляционный таргет", - сказал Колычев. Он добавил, что Минфин проведет дополнительные консультации с ЦБ для того, чтобы понять в чем именно заключается их предложение.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу заявила, что для сохранения роли бюджетного правила и накопления Фонда национального благосостояния есть смысл обсудить повышение цены отсечения на нефть в рамках бюджетного правила.

Замминистра финансов пояснил, что не видит смысла в трате средств ФНБ в качестве альтернативы инвестированию. "Никто не рассматривает инвестиции ФНБ как трату, это именно инвестиции и они нужны для того, чтобы повысить доходность. Если цена отсечения меняется, то средства идут в бюджет", - отметил он.

"С учетом того, что происходит на мировом рынке нефти, может быть в какой-то период нам придется думать о том, чтобы понижать эту отсечку", - добавил замминистра. Он объяснил, что если допустить наступление длительного периода цены на нефть ниже отсечки, то снижение будет неизбежно.

Согласно бюджетному правилу, дополнительные доходы бюджета от продажи нефти дороже $40 за баррель направляются в резервы. Средства ФНБ могут вкладываться только в высоколиквидные зарубежные активы. Однако после превышения фондом объема в 7% ВВП правительство может направить эти средства на финансирование инфраструктурных проектов.

По состоянию на 1 сентября, объем ФНБ составлял 8,170 трлн рублей, или 7,5% ВВП.

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