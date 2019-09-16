Оператор OPAL заявил, что не может оспаривать вердикт Европейского суда

БЕРЛИН, 16 сентября. /ТАСС/. Компания OPAL Gastransport - оператор газопровода OPAL - не может оспаривать вердикт Европейского суда юстиции об ограничении мощностей, так как изначально не являлась стороной разбирательств. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте компании.

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10 сентября суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода OPAL, принимающего газ "Северного потока". 14 сентября OPAL Gastransport GmbH ввела ограничения для "Газпрома" в использовании транзитных мощностей газопровода.

"OPAL Gastransport GmbH & Co. KG не принимает и не может принимать участие в процессе", - сообщили в компании. Там напомнили, что сторонами процесса являются Польша и Еврокомиссия. "В соответствии с этим OPAL Gastransport GmbH & Co. KG не может оспаривать вердикт суда Европейского союза", - отмечается в сообщении.