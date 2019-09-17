Песков: решения по налоговым льготам на проект "Восток Ойл" в Арктике пока не принимались

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Никакие решения о предоставлении налоговых льгот для реализации проекта "Восток Ойл" в Арктике пока не принимались. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока никаких решений на этот счет не принималось", - отметил он. Песков не стал комментировать публикацию газеты "Коммерсантъ", которая сообщила, что глава "Роснефти" Игорь Сечин направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой о предоставлении таких льгот. "Мы служебную переписку не комментируем", - пояснил представитель Кремля.

Газета "Коммерсантъ" сообщила, что Сечин направил письмо Путину, в котором указал на отсутствие решения по налоговым льготам на 2,6 трлн рублей на проект в Арктике "Восток Ойл" и пожаловался на Министерство финансов РФ за то, что ведомство выступает против этих льгот. В июле газета "Ведомости" сообщала, что Сечин в письме Путину рассказал о новом нефтегазовом проекте "Восток Ойл", который должен объединить месторождения госкомпании (Лодочное, Тагульское и Ванкорское) с месторождением "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова (Пайяхское). На реализацию проекта нужны льготы в 2,6 трлн рублей, взамен компании готовы вложить от 5 трлн до 8,5 трлн рублей инвестиций. В письме Сечин также сообщает, что Минфин готов поддержать инвестиционные газовые проекты "Новатэка" и "Газпрома", но не "Восток Ойл". Глава "Роснефти" считает такой подход "непоследовательным, а возможно, и субъективным".