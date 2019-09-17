Эксперт: запрет на хостелы в квартирах приведет к очищению гостиничного рынка

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Запрет на размещение хостелов в жилых помещениях приведет к очищению гостиничного рынка от некачественного продукта. Такое мнение высказала во вторник ТАСС партнер департамента гостиничного бизнеса и туризма международной консалтинговой компании Cushman & Wakefield Марина Усенко.

что изменится после запрета на гостиницы в жилых домах

Без хостелов в квартирах: что изменится после запрета на гостиницы в жилых домах

"Такие серьезные пертурбации на рынке чистят его. Думаю, для рынка это будет хорошо, потому что вы получаете более вразумительный, безопасный и комфортный продукт", - сказала она.

По оценкам консалтинговой компании, в Москве из 1754 средств размещения доля хостелов составляет около 60%. При этом в жилом фонде было расположено около 30% таких средств размещения.

"У владельцев средств размещения было полгода на то, чтобы подготовиться к новым правилам, найти место для замены и профинансировать переезд. При этом часть хостельеров решила уйти с этого рынка", - отметила Усенко.

Президент РФ Владимир Путин 15 апреля подписал федеральный закон о запрете размещения хостелов в жилых помещениях с 1 октября 2019 года.