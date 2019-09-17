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Атаки на предприятия Saudi Aramco

Глава РФПИ надеется на быстрое восстановление мощностей Saudi Aramco после атаки дронов

Кирилл Дмитриев назвал произошедшее "крайне негативным событием не только для энергетических рынков, но и для геополитики в регионе"

СТРЕЛЬНА, 17 сентября. /ТАСС/. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что рассчитывает на быстрое восстановление мощностей предприятий нефтяной компании Saudi Aramco, подвергшихся атаке дронов.

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"Это очень негативное событие на нефтяных рынках, которое увеличивает непредсказуемость на них. Мы выражаем поддержку Саудовской Аравии в это очень тяжелое время, когда наносятся удары по ключевой энергетической инфраструктуре. Мы надеемся, что они успеют быстро восстановить свои мощности. Это крайне негативное событие не только для энергетических рынков, но и для геополитики в регионе", - сказал Дмитриев журналистам.

Теги
РоссияСаудовская АравияАтаки на предприятия Saudi Aramco
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