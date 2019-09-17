Глава РФПИ надеется на быстрое восстановление мощностей Saudi Aramco после атаки дронов

СТРЕЛЬНА, 17 сентября. /ТАСС/. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что рассчитывает на быстрое восстановление мощностей предприятий нефтяной компании Saudi Aramco, подвергшихся атаке дронов.
"Это очень негативное событие на нефтяных рынках, которое увеличивает непредсказуемость на них. Мы выражаем поддержку Саудовской Аравии в это очень тяжелое время, когда наносятся удары по ключевой энергетической инфраструктуре. Мы надеемся, что они успеют быстро восстановить свои мощности. Это крайне негативное событие не только для энергетических рынков, но и для геополитики в регионе", - сказал Дмитриев журналистам.