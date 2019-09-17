Глава РФПИ надеется на быстрое восстановление мощностей Saudi Aramco после атаки дронов

"Это очень негативное событие на нефтяных рынках, которое увеличивает непредсказуемость на них. Мы выражаем поддержку Саудовской Аравии в это очень тяжелое время, когда наносятся удары по ключевой энергетической инфраструктуре. Мы надеемся, что они успеют быстро восстановить свои мощности. Это крайне негативное событие не только для энергетических рынков, но и для геополитики в регионе", - сказал Дмитриев журналистам.