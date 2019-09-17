"Северный поток - 2" построен на 81%

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. "Газпром" уложил 1989 км газопровода "Северный поток - 2" по дну Балтийского моря, строительство завершено на 81%, сообщает "Газпром".

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"Продолжается строительство газопровода "Северный поток - 2". К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 1989 км газопровода - около 81% от его общей протяженности", - говорится в сообщении холдинга.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Они финансируют 50% проекта.