Ущерб от паводков в Амурской области составил более 6,4 млрд рублей

ТАСС .17 сентября. Ущерб от паводков в Амурской области оценивается в более чем 6,4 млрд рублей, около половины этой суммы - ущерб сельскому хозяйству. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов на совещании в режиме телемоста по теме ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке.

"Общий материальный ущерб составил более 6,4 млрд рублей, из которых 1,1 млрд рублей - ремонт и приобретение пострадавшего жилья, 1,9 млрд рублей - восстановление дорожной, коммунальной и социальной инфраструктуры и 3,4 млрд рублей - это ущерб сельскому хозяйству", - сказал он.

Орлов добавил, что из-за вызванного дождями паводка этим летом всего в зону подтопления попало 135 населенных пунктов с населением 15,5 тыс. человек, было подтоплено 6,5 тыс. приусадебных участков, восемь социально значимых объектов, а также 871 жилой дом, в котором проживают 2,2 тыс. человек. По его словам, при этом были приняты масштабные меры для обеспечения безопасности людей.

"Был большой набор мероприятий по недопущению гибели людей: эвакуированы 2658 человек, в том числе 937 детей. Возведены дамбы, которые помогли предотвратить подтопление 15 населенных пунктов, где проживают 80 тыс. человек, больше 20 км дамб было построено", - сказал глава региона.

Он отметил, что паводок нанес серьезный ущерб экономике области. Повреждены 44 моста и 107 сооружений, автодороги протяженностью 563 км. Для ликвидации последствий поводка после ухода воды проведена откачка воды, очистка подворий, вывоз мусора. Для компенсации пострадавшим на сегодня из федерального бюджета поступило 292 млн рублей. "Все средства перечислены гражданам, 15 тыс. 536 граждан получили поддержку", - сказал Орлов.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали мощный паводок в Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском и Хабаровском краях. В зоне наводнения оказалось свыше 100 населенных пунктов, тысячи людей потеряли урожай или оказались в затопленных домах.

Обновлено в 18:31 мск - добавлены подробности.