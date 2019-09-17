Участники межправкомиссии Россия - Куба обсудят торгово-экономическое сотрудничество

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Юрий Борисов проведет 20 сентября в Москве заседание российско-кубинской межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщили во вторник ТАСС в аппарате вице-премьера.

"На заседании комиссии обсудят вопросы торгового и экономического сотрудничества в сфере энергетики, железнодорожной инфраструктуры, производства и сельского хозяйства", - сказали в аппарате.

Предыдущее заседание российско-кубинской межправкомиссии прошло в июне 2019 года в Москве.

Ранее Борисов сообщал, что Россия подписала межправительственное соглашение с Кубой по модернизации железнодорожной сети на острове, стоимость проекта - чуть менее $1 млрд. Правительство РФ ранее одобрило проект соглашения о содействии восстановлению железных дорог Кубы, в соответствии с которым контракт на восстановление и модернизацию кубинской инфраструктуры должны подписать ООО "РЖД Интернешнл" и "Железные дороги Кубы".