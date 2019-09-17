Эксперт: расходы на бензин в США возрастут на $18 в месяц из-за атак в Саудовской Аравии

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Расходы каждой американской семьи на бензин увеличатся в среднем на 18 долларов в месяц из-за последствий атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Такой прогноз озвучил во вторник газете "Нью-Йорк таймс" ведущий аналитик профильной компании Oil Price Information Service ("Оил прайс информейшн сервис") Том Клоза.

Он исходит из того, что каждая американская семья ежемесячно закупает в среднем 90 галлонов бензина (340,7 литра). Рост цен на нефть, наблюдающийся после атак на объекты государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco ("Сауди Арамко"), приведет в США к увеличению розничных цен на бензин на 20 центов за один галлон (3,785 л). В настоящий момент один галлон автотоплива в стране стоит в среднем 2,56 доллара. По оценке Клоза, американские АЗС установят повышенные расценки к завершению текущего месяца.

Руководитель отдела глобальной экономики и исследований американского банка Bank of America ("Бэнк оф Америка") Итан Хэррис прогнозирует еще больший рост расходов каждой семьи на бензин - на 45 долларов в месяц. Этот эксперт исходит из того, что скачок цен на нефть на 25 долларов приведет к увеличению стоимости галлона бензина в США на 50 центов.

Стоимость техасской светлой нефти (WTI) в течение понедельника достигала 63,34 доллара (рост на 15,5 процентного пункта). По оценкам телеканала Си-эн-би-си, это крупнейший рост в течение суток с декабря 2008 года. Этот показатель уменьшилась во вторник до 59,12 доллара за баррель.

В ночь на 14 сентября предприятия компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии были атакованы 10 беспилотными летательными аппаратами. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". Атаке подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После нападения на объектах вспыхнул пожар.

Saudi Aramco до нападения беспилотников добывала 9,8 млн баррелей в сутки, удерживая добычу ниже 10 млн в рамках соглашения ОПЕК+. Взрывы и пожары, причиненные ударами дронов в субботу, привели к падению добычи компании на 5,7 млн баррелей в сутки. На пресс-конференции в Джидде во вторник министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман заявил, что Саудовская Аравия наполовину восстановила объемы добычи нефти в стране.