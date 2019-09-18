Белоусов пообещал стабилизацию цен на нефть, выросших после атаки на Saudi Aramco

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Добыча нефти в Саудовской Аравии, упавшая на 7,5 млн баррелей в сутки после атаки дронов на Saudi Aramco, вскоре восстановится. Это приведет к стабилизации мировых цен на нефть. Такое мнение журналистам высказал помощник президента РФ Андрей Белоусов.

По его словам, самый плохой сценарий - если возникнет новый очаг дестабилизации с вовлечением Ирана.

"С моей точки зрения последствия (для России - прим. ТАСС) не на прямую могут проявиться. Потому что это при сохранении существующих трендов, я думаю, довольно быстро восстановится сейчас - и объемы добычи и, соответственно, цены стабилизируются. Но если возникнет новый очаг дестабилизации и в него окажется втянут Иран, вот это самый плохой сценарий, который может быть", - сказал Белоусов.