Греф не ожидает длительных последствий на рынке нефти из-за атаки дронов на Saudi Aramco

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф не ожидает долгосрочных негативных последствий на рынке нефти из-за атаки дронов на объекты Saudi Aramco. Такое мнение он высказал журналистам.

Дроны ударили по котировкам. Чем атаки в Саудовской Аравии обернулись для рынка

"Это разовый всплеск [нефтяных цен]. Если поставки будут полностью восстановлены, то долгосрочных негативных последствий ожидать не стоит. Другой вопрос в том, что сегодняшняя цена на нефть достаточно высокая, это позволяет выбрасывать на рынок большое количество нефти, и разрабатываются месторождения, которые в обычных условиях были бы нерентабельны. Это создает давление на рынок нефти", - пояснил Греф.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco (крупнейшая в мире компания по объему добычи нефти) на востоке Саудовской Аравии были атакованы 10 беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы из движения "Ансар Аллах".

Нападению подверглись нефтехранилища и другая инфраструктура НПЗ в Абкаике и второе по величине месторождение саудовской компании в Хурайсе. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей в сутки из 9,8 млн баррелей в сутки.

Половину из утерянных объемов удалось восстановить к вечеру 17 сентября. Вернуться к прежним уровням добычи Саудовская Аравия рассчитывает к октябрю. Поставки нефти восстановлены за счет использования запасов нефти. Инцидент вызвал крупнейшие в мировой истории перебои с добычей.