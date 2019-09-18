Ключевые индексы сократились на фондовых торгах в США после снижения ставки ФРС

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /ТАСС/. Ключевые индексы сократились в среду во время торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже в свете решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о снижении базовой процентной ставки. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

К 14:05 по времени Восточного побережья США (21:05 мск) американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 51,73 пункта (0,19%) и установился на отметке 27 059,07 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, снизился на 10,89 пункта (0,36%) и оказался на отметке 2 994,81 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 54,64 пункта (0,67%), до 8 131,37 пункта. Торговая сессия еще продолжается.

ФРС, выполняющая функции центробанка, как и прогнозировали ранее эксперты, в среду объявила о снижении базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов, до 1,75-2%.