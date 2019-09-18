Эксперт: рынки ждут, что ФРС США минимум еще раз снизит процентную ставку в 2019 году

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Реакция валютных и других рынков свидетельствует об ожидании того, что Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, пойдет еще на одно снижение базовой процентной ставки в декабре текущего года. Такое мнение высказал в среду телеканалу CNBC эксперт американского банка Morgan Stanley Джим Кэрон.

"Вся история изложена в индексе доллара США. Рынки очевидно охвачены разочарованием. Курс доллара укрепился", - отметил он. "В настоящий момент я считаю, что ФРС добьется успеха, если сможет немного ослабить позиции доллара, а кривую его [курса] падения - [сделать] чуть более крутой. Рынки уже продемонстрировали ожидание еще одного снижения [базовой процентной ставки] в декабре", - заключил Кэрон.

Мона Махаджан из компании по управлению инвестициями Allianz Global Investors рассчитывает на то, что ФРС еще дважды снизит ставку до конца текущего года. "Мы [США] растем достойным темпом, Европа и Китай - не слишком высоким темпом. Поэтому я считаю, что облигации американского казначейства, доллар и золото будут продолжать торговаться по-прежнему в течение некоторого времени. Рынки надеются на еще два понижения базовой процентной ставки в этом году и еще на две в следующем", - заметила аналитик компании.

ФРС США в среду второй раз за год снизила базовую процентную ставку на 25 б. п. Теперь она составляет 1,75-2%. За это решение проголосовали семь из десяти членов руководящего органа финрегулятора - Федерального комитета по операциям на открытом рынке.

ФРС улучшила прогноз роста ВВП США в 2019 году до 2,2% с 2,1%. Прогноз роста ВВП страны в 2021 году также был увеличен до 1,9% с 1,8%. Прогноз роста ВВП на 2020 год сохранился на уровне 2%, в 2022 году, ФРС ожидает ВВП на уровне 1,8%.

Следующее заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке состоится 29-30 октября. Четвертое и последнее в этом году заседание пройдет в декабре.