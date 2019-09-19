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"Газпром" рассчитывает, что Еврокомиссия будет отстаивать свою позицию по OPAL

Глава компании Алексей Миллер сообщил, что на данный момент юристы продолжают заниматься изучением решения суда по газопроводу

БРЮССЕЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. "Газпром" рассчитывает, что Еврокомиссия будет отстаивать ставшую предметом разбирательства в суде ЕС позицию, изложенную в соглашении по газопроводу OPAL, заявил глава компании Алексей Миллер в эфире телеканала "Россия-24".

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10 сентября Европейский суд аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода OPAL, соединяющего "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы.

"У нас есть основания после сегодняшних консультаций говорить о том, что Европейская комиссия будет стараться отстаивать свою позицию, которая была изложена в соглашении по OPAL, которая и стала предметом судебного разбирательства", - сказал он.

Миллер добавил, что на данный момент юристы продолжают заниматься изучением решения суда по газопроводу OPAL. Мощность OPAL составляет 36 млрд куб. м в год.

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