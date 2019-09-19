Миллер заявил, что шанс на ввод "Северного потока - 2" до конца года есть

БРЮССЕЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. "Газпром" не исключает, что газопровод "Северный поток - 2" будет введен в эксплуатацию до конца года, строительство идет по графику. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"На сегодняшний день еще Рубикон не пройден по одной простой причине, что датский участок достаточно короткий и сроки строительства составляют всего около пять недель, поэтому, конечно же, шанс есть. Построено более 81% всей протяженности газопровода в двухниточном исполнении. В текущий период времени строительство ведется строго по графику", - сказал он.

При этом Миллер отметил, что решение датских властей по прокладке морского газопровода в экономической зоне Дании по-прежнему остается ключевым вопросом для проекта.

Запасы в ПХГ "Газпрома" в Европе

Миллер также рассказал, что "Газпром" за счет запасов газа в подземных хранилищах намерен выполнить свои контрактные обязательства перед потребителями в Европе, объемы газа в ПХГ "Газпрома" позволят нивелировать перебои в поставках, если они возникнут.

"Объемы газа, которые есть у "Газпрома" уже в настоящее время, мы продолжаем закачку, конечно же, они позволяют в течение определенного времени нивелировать какие-то перебои, если они, не дай бог, возникнут, для конечных потребителей", - сказал он, отвечая на вопрос, хватит ли Европе до конца зимы тех объемов газа, которые "Газпром" уже закачал в подземные хранилища.

При этом Миллер отметил, что "Газпром", Украина и потребители в Европе закачивают рекордные объемы газа в подземные хранилища. "Все страхуются. Украина закачивает рекордные объемы газа в подземные хранилища на Украине, наши европейские партнеры закачивают рекордные объемы в "подземки" в Европе, и "Газпром" тоже закачивает рекордные объемы своего газа в европейские подземные хранилища. Если вдруг что, мы будем делать все, чтобы исполнять наши контрактные обязательства перед европейскими потребителями", - подчеркнул глава "Газпрома".

19 сентября в Брюсселе прошли трехсторонние консультации между представителями России, Украины и ЕС по вопросу транзита газа в Европу после 2019 года. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия предложила продлить контракт на транзит газа через Украину на короткий срок, если та не сможет имплементировать нормы Третьего энергетического пакета ЕС до 2020 года. Прошедшую встречу министр назвал самой конструктивной за многие годы. Он также отметил, что все контрактные обязательства "Газпрома" будут выполнены в полном объеме, несмотря на вердикт Европейского суда юстиции по использованию мощностей газопровода Opal.