ЦБ: ослабление рубля в августе нейтрализует эффект на инфляцию по итогам 2019 года

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Ослабление рубля в августе нейтрализует эффект на инфляцию по итогам 2019 года от укрепления рубля в первом полугодии. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

"Хотя ослабление рубля, произошедшее в августе, пока не успело заметно отразиться в ценах, в ближайшие месяцы оно, вероятно, в значительной степени нейтрализует эффект от укрепления рубля в первой половине года", - отмечается в бюллетене.

Тем не менее, влияние со стороны наблюдаемого в первом полугодии укрепления рубля на динамику потребительских цен пока сохраняется, пояснили в ЦБ.

Также регулятор указывает, что в августе инфляция замедлилась до 4,31% с 4,58% год к году в июле. Снижение роста цен отмечается по всем трем основным компонентам индекса потребительских цен, однако основное сдерживающее влияние оказало замедление роста цен на плодоовощную продукцию.

Ранее Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 г. с 4,2-4,7 до 4-4,5%. В дальнейшем, с 2020 по 2022 год, по прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция останется вблизи 4%.