Киев готов предложить "Газпрому" тариф на транзит газа в пределах $2,56-3,21

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Киев готов предложить "Газпрому" тариф на транзит российского газа в Европу в пределах $2,56-3,21 за прокачку тысячи кубометров газа на 100 км в зависимости от объема его бронирования. Об этом в пятницу сообщил в Брюсселе глава правления Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Оба сценария были рассчитаны на 15 лет бронирования мощностей... Если "Газпром" будет бронировать 60 млрд кубометров в год, то в течение 2020-2024 годов в "Нафтогазе" ожидают тариф на уровне $3,21 за прокачку тысячи кубометров газа на 100 км. Если же "Газпром" бронирует 90 млрд кубометров, то тариф рассчитывают на уровне $2,56 ", - цитирует Коболева телерадиокомпания Deutsche Welle (DW).

При этом, по словам главы компании, "Нафтогаз" ожидает, что тариф, по которому осуществляется транзит российского газа в ЕС, в 2019 году составит $2,61. "Чем больше объемы и чем дольше Газпром будет бронировать, тем ниже будет тариф", - сказал Коболев, добавив, что украинская сторона пока не получила ответа от РФ.

Он исключил также возможность транзита без заключения соответствующего соглашения, отметив, что в таком случае это будет "контрабандой". В этой связи он прокомментировал сообщения в СМИ о том, что по газовым правилам ЕС Украина была бы обязана транспортировать российский газ и без заключения контракта. По его словам, "такой опции нет". "Краткосрочное бронирования разрешено европейским законодательством, поэтому мы его точно позволим всем участникам (...) Но я не могу представить, как можно следовать законодательству, пересылая газ из России без контракта. Это может рассматриваться как контрабанда", - отметил Коболев.

Он пояснил, что для такого бронирования надо подписать соглашение между операторами двух ГТС. "Если оставаться в рамках права ЕС, то сначала нужно иметь соглашение о межсетевом соединении (interconnection agreement). Если оно подписано, то можно открывать сезон бронирования", - уточнил Коболев и добавил, что без такого соглашения оператор газотранспортной системы (ГТС) не имеет юридических оснований полагать, что тот или иной объем газа есть в наличии для транспортировки.

Действующий контракт на транзит газа из РФ в Евросоюз истекает 31 декабря 2019 года. В четверг в ходе трехсторонних консультаций ЕС - Россия - Украина украинская сторона представила проект отделения оператора своей ГТС от "Нафтогаза" и оформления его в отдельное юридическое лицо как того требует европейские нормы. Пресс-служба "Нафтогаза" уточнила, что он будет называться ООО "ОГТСУ" (ООО "Оператор ГТС Украины").