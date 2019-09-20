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Торговая война

Лайтхайзер: торговые переговоры США и Китая на уровне замминистров прошли конструктивно

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Американо-китайские торговые переговоры на уровне заместителей министров, состоявшиеся в американской столице 19-20 сентября, прошли конструктивно, американская сторона ожидает в октябре делегацию из Китая на министерском уровне, чтобы продолжить урегулирование двусторонних споров. Об этом говорится в распространенном в пятницу письменном заявлении представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера по итогам встречи.

"Консультации были продуктивными, и Соединенные Штаты с нетерпением ожидают встречи с делегацией из Китая для проведения переговоров на министерском уровне в октябре", - отметил он.

Теги
СШАКитайТорговая война
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