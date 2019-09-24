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Больше всех кредитов наличными в августе взяли россияне в возрасте от 30 до 39 лет

По данным Объединенного кредитного бюро, клиенты в этой возрастной группе оформили в прошлом месяце 496 тыс. займов на общую сумму в 144 млрд руб.
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Больше всех кредитов наличными (496 тыс. займов на 144 млрд руб.) в августе взяли заемщики в возрасте от 30 до 39 лет. Эта группа составила почти 31% от всех клиентов кредитных организаций, сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

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Доля заемщиков моложе 30 лет составила 14% (225 тыс. ссуд на 46 млрд руб.).

Клиенты кредитных организаций в возрасте от 40 до 49 лет заняли 380 тыс. ссуд на 120 млрд руб., их доля достигла 23,7% от общего числа заемщиков. Доля клиентов от 50 до 59 лет составила 17,4%, на них пришлось 279 тыс. ссуд на 82 млрд руб. Доля заемщиков старше 60 лет равнялась почти 14% (223 тыс. ссуд на 39 млрд руб.).

Самая широкая категория заемщиков в среднем получала займы на 290 тыс. руб. Наибольший средний чек в 318 тыс. руб. отмечается среди лиц в возрасте 40-49 лет.

По сравнению с августом прошлого года доля заемщиков от 30 до 39 лет увеличилась на 1,6%. Доля лиц в возрасте 40-49 лет не изменилась. Во всех остальных категориях отмечено снижение на уровне около 1%.

ОКБ собирает данные от 600 кредиторов по всей России. На 1 августа 2019 года в базе данных ОКБ хранится 373 млн кредитных историй по 90 млн заемщиков.

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