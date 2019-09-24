Первый казахстанский лоукостер FlyArystan будет летать в Москву с конца 2019 года

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Первая бюджетная авиакомпания Казахстана FlyArystan начнет осуществлять рейсы в Москву из трех городов республики в четвертом квартале 2019 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба посольства Казахстана в России.

"С российской столицей будут связаны по воздуху Актобе, который в свою очередь будет соединен к тому времени рейсами с Уральском, Атырау, Актау, Кызылордой, Шымкентом, Петропавловском и Костанаем. Также в Москву можно будет попасть из Нур-Султана и Караганды", - говорится в сообщении.

В какой именно московский аэропорт будут летать самолеты авиакомпании пока неизвестно. Также не уточняется и точная дата запуска рейсов и их периодичность.

FlyArystan был запущен национальным казахстанским перевозчиком Air Astana в мае текущего года. В настоящее время компания осуществляет внутренние рейсы. Как сообщалось ранее, авиапарк FlyArystan будет состоять из самолетов Airbus А320 со 180 местами в классе эконом. В планах лоукостера увеличить флот к 2022 году с четырех до 15 самолетов.