Ryanair не комментирует сообщения о подаче заявки на осуществление полетов из Пулково

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair отказалась комментировать информацию о подаче заявки на осуществление полетов из международного аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник ТАСС сообщил представитель лоукостера.

"Мы не комментируем слухи и спекуляции", - сказала представитель авиаперевозчика.

РБК со ссылкой на генерального директора ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, компания - оператор аэропорта Пулково) Леонида Сергеева ранее информировало, что три европейских лоукостера, в числе которых Ryanair, а также EasyJet и Wizz Air представили планы маршрутных сетей для полетов Пулково. По данным агентства, иностранные перевозчики планируют совершать полеты круглый год - в соотношении 60% летом и 40% зимой. Тем не менее некоторые российские авиакомпании опасаются, что иностранные лоукостеры будут летать в Санкт-Петербург только летом из-за сезонности данного направления у большинства туристов, что значительно уменьшит долю пассажиропотока у отечественных перевозчиков.