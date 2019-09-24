Украина начала импорт белорусского дизеля для покрытия дефицита на рынке

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" начала импорт дизельного топлива производства белорусского Мозырского НПЗ для покрытия дефицита на украинском рынке. Об этом сказано в сообщении компании.

"В сентябре мы поставим на украинский рынок 30 тыс. тонн дизельного топлива производства Мозырского НПЗ. Реализуем эти объемы вместе с топливом собственного производства", - сообщил руководитель дивизиона "Нефть" компании Николай Гавриленко. Ожидается, что за счет импорта из Белоруссии "Нафтогаз" увеличит продажи топлива внутри страны в сентябре более чем в 2 раза. "Это окажет позитивное влияние на рынок, учитывая дефицит дизтоплива на Украине в сентябре-октябре", - подчеркивается в сообщении.

Компания производит на Украине около 10 тыс. тонн дизеля в месяц, при этом около половины от этого объема идет на собственные нужды компании. В "Нафтогазе" отметили, что ранее не импортировали топливо, а лишь сырье для переработки на своих мощностях.

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус сообщал в конце августа, что объемы поставок дизельного топлива из России на Украину в августе уменьшились вдвое из-за ввода пошлин со стороны Киева. В настоящее время поставки из РФ покрывают около 20% украинского рынка, вместо 45%, отмечал он. Спецпошлина на дизельное топливо, поставляемое трубопроводным транспортом, составляет 3,75% с 1 августа 2019 года и 4% с 1 октября 2019 года. Спецпошлина на поставки сжиженного газа составляет 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.