Курские власти планируют пересчитать платежи по транспортному налогу в регионе

КУРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Власти Курской области планируют до конца октября отменить повышение транспортного налога в регионе, после чего произвести перерасчет автомобилистам области по ранее начисленным платежам за 2018 год. Соответствующий законопроект губернатор Курской области Роман Старовойт внесет на рассмотрение в региональный парламент.

"Я считаю, что это несправедливо (повышение в регионе ставки по транспортному налогу). До конца недели я внесу предложение о возврате прежней ставки - 15 рублей на автомобили мощностью до 100 лошадиных сил, до 150 лошадиных сил мы возьмем ставку - 30 рублей. Это такие же ставки, какие действуют в соседних Орловской, Белгородской и Тульской областях. Деньги, которые сейчас наши земляки будут вынуждены заплатить, эти налоги будут перерасчитаны", - сказал в понедельник в ходе пресс-конференции Старовойт.

Как отметил глава региона, с сентября 2019 года многие жители региона обратились в администрацию области, а также написали губернатору в соцсетях о несправедливом на их взгляд повышении транспортного налога в регионе - на автомобили мощностью до 100 лошадиных сил он увеличился более чем на 65%. Таким образом, по размеру ставки Курская область обошла Москву и Санкт-Петербург.