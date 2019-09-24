Немецкая "дочка" Thomas Cook запросила финансовую помощь

БЕРЛИН, 24 сентября. /ТАСС/. Германское подразделение старейшей британской туристической фирмы Thomas Cook - Thomas Cook GmbH - запросило помощь у кредиторов и властей ФРГ в связи с крахом "материнской" компании. Об этом говорится в опубликованном на его сайте заявлении.

"Германское руководство ведет интенсивные переговоры с возможными кредиторами и всеми компетентными органами на правительственном уровне в Берлине и Висбадене, с тем чтобы продолжить деятельность Thomas Cook GmbH, - отмечается в нем. - Если переговоры ни к чему не приведут, то руководство будет вынуждено заявить о неплатежеспособности Thomas Cook GmbH, Thomas Cook Touristik GmbH, Bucher Reisen & Oger Tours GmbH и, возможно, других компаний".

"Мы делаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить дальнейшее существование нашего предприятия", - приводятся слова главы Thomas Cook GmbH Штефани Берк.

В ночь на понедельник стало известно, что Thomas Cook объявила о начале процедуры ликвидации.