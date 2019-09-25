Кристалина Георгиева стала главой МВФ

ВАШИНГТОН, 25 сентября. /ТАСС/. Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) в среду принял решение утвердить кандидатуру Кристалины Георгиевой на пост директора-распорядителя финансовой организации. Об этом говорится в распространенном заявлении по итогам совещания совета.

"Исполнительный совет МВФ выбрал сегодня [в среду] Кристалину Георгиеву на пост директора-распорядителя МВФ и председателя Исполнительного совета на пятилетний период с 1 октября 2019 года. Георгиева, сменившая Кристин Лагард, станет первым с момента учреждения организации в 1944 году главой МВФ из страны с формирующейся рыночной экономикой", - отмечается в документе. Родившаяся в Болгарии Георгиева была единственным кандидатом на должность руководителя фонда.

Осенью МВФ снял возрастные ограничения для директора-распорядителя организации с целью позволить ей занять этот пост. С 1951 года на должность руководителя организации не рассматриваются кандидаты старше 65 лет, в то время как Георгиевой 13 августа исполнилось 66 лет. Кроме того, согласно прежним правилам, после 70-летия руководитель МВФ должен покинуть свой пост.

Исполнительный совет МВФ 26 июля объявил о начале процесса подбора нового руководителя организации взамен Лагард. Она объявила, что временно прекращает исполнять обязанности директора-распорядителя МВФ и покинула этот пост 12 сентября. В начале августа Евросоюз выбрал в качестве единого кандидата на пост нового главы МВФ представителя Болгарии Георгиеву. На прошлой неделе депутаты Европарламента (ЕП) абсолютным большинством голосов одобрили назначение Лагард на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).

По действовавшему прежде неформальному "джентльменскому соглашению" между ведущими акционерами фонда - США и странами Евросоюза - МВФ до сих пор возглавляли исключительно представители Старого света, а Всемирный банк, - американцы.

Сложные условия

"Я принимаю новые полномочия, полностью осознавая серьезные проблемы, которые предстоит решить в будущем. Темпы роста мировой экономики продолжают разочаровывать, торговая напряженность сохраняется и бремя задолженности во многих странах увеличивается. Как мы вскоре обсудим на ежегодных совещаниях [МВФ и Всемирного банка, которые пройдут в октябре], появились предупреждающие сигналы, и мы должны быть готовы к испытаниям", - приводятся в сообщении слова нового директора-распорядителя фонда.

По ее словам, в таких условиях своей первоочередной задачей в МВФ она видит оказание помощи государствам-членам в том, чтобы свести к минимуму "риски возникновения кризиса и быть готовыми справиться со спадами [в экономике]".

Она считает, что не стоит забывать о долгосрочных целях фонда - "поддержке продуманной денежно-кредитной, налогово-бюджетной и структурной политики для укрепления экономики и улучшения жизни людей".

О Георгиевой

Новый директор-распорядитель МВФ - болгарский экономист, она была членом Еврокомиссии (2010-2016). Георгиева также занимала должность еврокомиссара по международному сотрудничеству, гуманитарной помощи и кризисному управлению (2010-2014). В 2017 года она стала исполнительным директором Всемирного банка (ВБ). С 1 февраля 2019 года по 8 апреля 2019 года Георгиева была временно исполняющей обязанности президента ВБ. В августе экономист оставила пост исполнительного директора организации в связи с выдвижением своей кандидатуры на должность главы МВФ.

В 1977 году Георгиева окончила Высший экономический институт им. Карла Маркса в Софии (в настоящее время Университет национальной и мировой экономики), став магистром в области политической экономии и социологии. В 1986 году там же она защитила докторскую диссертацию на тему "Экологическая политика и экономический рост в США". С 1977 по 1993 год она была доцентом в Высшем экономическом институте им. Карла Маркса. Георгиева также преподавала и занималась исследовательской деятельностью в Массачусетском технологическом институте, Йельском университете, Гарвардской школе бизнеса и других учебных заведениях США. С 1993 года работает в ВБ.

Владеет английским и русским языками, говорит по-французски.