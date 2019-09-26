Минск готов передать Москве предложения по сумме компенсации за ЧП на "Дружбе"

МИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Белоруссия готова передать России предложения по сумме компенсации за ЧП с "грязной" нефтью на нефтепроводе "Дружба". Об этом заявил журналистам в четверг заместитель председателя белорусского концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"Нам надо определить ущерб, который был нанесен заводу (Мозырскому НПЗ - прим. ТАСС) во время переработки "грязной" нефти. Остальные параметры в принципе определены. Наше видение есть, и мы готовы российской стороне передать (предложения) и обсудить", - сказал он.

Сизов отметил, что этот вопрос постоянно находится на повестке дня переговоров Минска и Москвы.

По его словам, вопрос компенсации издержек Белоруссии в связи с поставками "грязной" нефти затормозился из-за активной подготовки программы белорусско-российской интеграции. "Получается, что в рамках рабочих групп [по интеграции] и занятости из-за этого российской стороны мы не имеем возможности двигать процесс вперед", - констатировал зампредседателя "Белнефтехима". Сизов при этом отказался назвать сумму о которой ведет речь белорусская сторона. "Я не могу эту цифру назвать. Давайте дождемся подведения итогов [работы НПЗ]", - сказал он.

Без убытков в 2019 году

По словам Сизова, белорусские НПЗ не получат убытков по итогам 2019 года, несмотря на ЧП и налоговый маневр РФ.

"Мы можем сделать осторожный определенный прогноз о том, что мы не получим убытков по результатам работы заводов в 2019 году", - сказал он. При этом издержки Белоруссии из-за налогового маневра в РФ за 9 месяцев составили $240 млн.

Сизов отметил, что факторы, которые определяют существенное влияние на прогноз, - "это то, что случилось в результате загрязнения нефти, волатильность на рынке сырья, и те ремонты, которые сейчас проводятся на белорусских НПЗ".

"Белнефтехим" в апреле сообщил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по нефтепроводу "Дружба", который обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу через Белоруссию, Польшу и Украину. Транзит и переработка нефти были остановлены, затем возобновлены.

"По результатам девяти месяцев, ориентировочно мы оцениваем, что те потери, которые в целом Республика Беларусь понесла, - это порядка $240 млн", - сказал он.

Сизов добавил, что параметры налогового маневра тоже зависят от текущих цен на сырье.

"Проекты по модернизации белорусских нефтеперерабатывающих заводов, которые сейчас входят в завершающую стадию, в определенной мере должны будут компенсировать потери. Уровень этой компенсации также будет зависеть от текущей конъюнктуры", - добавил он.

Закупки у Казахстана

Белоруссия также рассчитывает подписать в октябре 2019 года во время визита президента Александра Лукашенко соглашение с Казахстаном на поставки нефти.

"Соглашение отработано, планируется, что оно должно быть подписано в октябре. Планировалось, что это [произойдет] во время визита главы государства (в Нур-Султан - прим. ТАСС)", - сказал он. Сизов уточнил, что в соглашении не будут оговариваться объемы, будут определены условия поставок.