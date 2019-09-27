В Польше считают, что решение суда ЕС по OPAL позволило избежать перебоев в поставках газа

ВАРШАВА, 27 сентября. /ТАСС/. Вердикт Европейского суда юстиции, отменившего право "Газпрома" полностью использовать мощности газопровода OPAL ("Опал"), позволил избежать перебоев в поставках газа в Польшу. Об этом заявил в четверг глава польской энергетической компании PGNiG Петр Возняк во время проходящего в городе Седльце Всепольского экономического саммита.

Что трубопровод OPAL значит для "Газпрома" и при чем тут "Северный поток — 2"

"Если бы решение по OPAL было принято в 2021 году, это повлекло бы за собой трагический в своих последствиях перерыв в поставках газа, чего наша сеть передачи [газа] и клиенты не могут себе позволить", - сказал он.

Как утверждает Возняк, если бы европейский суд не решил ограничить передачу российского газа по OPAL, "согласно заявлению "Газпрома", у нас бы не хватило газа на юго-востоке Польши".

По его словам, если бы не удалось "остановить" OPAL, увеличенные объемы газа поступали бы по газопроводу "Северный поток - 1". "Его удалось остановить, поэтому эти недостающие объемы газа, на которые "Газпром" должен сократить передачу по OPAL, будут направляться через Украину, то есть частично через пункт в Дроздовичах он должен попасть в Польшу", - сказал Возняк.

В начале сентября Европейский суд по иску Польши аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года, согласно которому "Газпром" мог использовать мощности OPAL на 100%, то есть на 36 млрд куб. м в год. Теперь российский холдинг может задействовать лишь 50% мощностей трубопровода. Уже в понедельник он сократил поставки по OPAL и начал увеличивать транзит газа в Европу через Украину.

OPAL - трубопровод-отвод, соединяющий "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ поступает в Германию до границы с Чехией.