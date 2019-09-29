В Крыму назвали здравыми планы Киева возобновить перевозки на полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Планы Киева о возобновлении пассажирского сообщения с Крымом пойдут на пользу жителям обоих государств, однако для начала украинским властям необходимо восстановить инфраструктуру на границе. Об этом заявил в воскресенье ТАСС первый заместитель председателя Государственного совета Крыма Ефим Фикс.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил, что украинские власти намерены возобновить регулярные пассажирские перевозки в Крым. Конкурсы для перевозчиков будут проводить местные власти при участии министерства инфраструктуры. Президент Украины Владимир Зеленский в июле во время поездки в Херсонскую область поручил завершить обустройство контрольно-пропускных пунктов на границе с Крымом до 20 декабря текущего года.

"Раздаются трезвые голоса во властных структурах Украины, которые понимают всю глупость действий предыдущей власти Украины в связи с перекрытием транспортного сообщения. То, что идет на пользу людям, двум государствам, думаю, что это позитивный момент. Получится или нет, я не знаю, как говорится, мяч на стороне Украины", - сказал Фикс.

Он отметил, что сейчас проблемы существуют на украинской стороне, поскольку, в частности, там после воссоединения Крыма с Россией была разобрана железная дорога, ведущая к полуострову. "Что касается автомобильного транспорта, люди идут и с той, и с этой стороны по полтора километра с чемоданами. Это разве нормальное явление? Наверное, нет", - добавил Фикс.

Крымчане, как и украинцы, отметил Фикс, переходят границу, чтобы попасть к родственникам и друзьям. Уже около 1 млн жителей соседнего государства отдохнули в Крыму в этом году, уточнил он. "Если они примут это решение и оно будет согласовано двумя государствами, это пойдет на пользу. Начинают выравниваться отношения между Украиной и Российской Федерацией", - сказал Фикс.

Сразу после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года авиационное сообщение между аэропортами Украины и Симферополем было прервано. 27 декабря того же года Совет национальной безопасности Украины (СНБО) ввел запрет на осуществление регулярных пассажирских перевозок в Крым авиационным и железнодорожным транспортом.