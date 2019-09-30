Володин направил проект трехлетнего бюджета в профильный комитет

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил поступивший в нижнюю палату пакет законопроектов о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов в комитет по бюджету и налогам. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Госдумы.

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"Нам важно еще до рассмотрения бюджетного пакета в первом чтении проанализировать его с точки зрения решения задач, поставленных в послании и майском указе президента. А дальше - продолжить работу по тем направлениям, которые мы определили как приоритетные", - отметил Володин.

Среди них председатель нижней палаты выделил сокращение разрыва в бюджетной обеспеченности регионов, поддержку экономики регионов, а также развитие сельских территорий.

2 октября проект бюджета будет рассмотрен на внеочередном заседании Совета Госдумы. После этого документ направят в Совет Федерации, Банк России, Счетную и Общественную палаты, регионы и профильные комитеты. Согласно Бюджетному кодексу, на рассмотрение проекта бюджета у депутатов есть 60 дней.