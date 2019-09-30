Расходы на зарплаты в администрации президента могут вырасти почти на 1,6 млрд рублей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Проект федерального бюджета РФ на будущую трехлетку предусматривает увеличение расходов на оплату труда сотрудникам администрации президента в 2020 году почти на 1,6 млрд рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2020-2022 годы. Названный показатель сравнивается с суммой, предусмотренной на эти цели действующим федеральным бюджетом 2019-2021 годов.

Согласно пояснительной записке, бюджетные ассигнования на деятельность президента и его администрации в 2020 году составят 13 млрд 851,1 млн рублей, в 2021 году - 14 млрд 191,1 млн рублей и в 2022 году - 14 млрд 624,8 млн рублей. Эти суммы в 2020 и 2021 годах увеличены на 2 млрд 373,4 млн рублей и 2 млрд 323,3 млн рублей соответственно по сравнению с аналогичными показателями, прописанными в действующем бюджете. При этом расходы на указанные цели в 2022 году сравниваются с показателем на 2021 год, прописанным в проекте бюджета на 2020-2022 годы, - ожидается, что они вырастут на 433,7 млн рублей.

Как указывается в документе, на изменение расходов по обеспечению деятельности президента и администрации повлияло, в частности, увеличение бюджетных ассигнований "на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда федеральных государственных гражданских служащих администрации президента в связи с произошедшими ранее изменениями структуры и штатного расписания администрации президента - в 2020 году на 1 млрд 564,8 млн рублей, в 2021 году на 1 млрд 571,9 млн рублей".

Кроме того, расходы на мероприятия аппарата Совета безопасности Российской Федерации в 2020-2021 годах планируется увеличить на 78,7 млн рублей ежегодно, на закупку услуг по проведению совместного заседания палат Федерального собрания для заслушивания послания президента в 2020-2021 годах - на 72,5 млн рублей ежегодно. Расходы на закупку услуг, связанных с визитами глав иностранных государств в 2020-2021 годах, как ожидается, вырастут на 25,5 млн рублей ежегодно. На закупку услуг по приобретению наградной продукции для вручения новых государственных наград в 2020-2021 годах планируется дополнительно направить по 1,1 млн рублей ежегодно.

Согласно документу, объем бюджетных ассигнований на реализацию решений президента и правительства на 2020 год уменьшится почти на 3,6 млрд рублей, на 2021 год - почти на 3 млрд рублей по сравнению с теми цифрами, которые были заложены на те же годы в действующем бюджете (на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов). Объем средств на реализацию решений президента и правительства в 2022 году будет на 194,1 млн рублей меньше, чем в 2021 году, говорится в документе.

Кроме того, в 2020 и 2021 годах на 271,5 млн рублей ежегодно предлагается снизить объем средств "на реализацию непредвиденных расходов, осуществляемых по отдельным решениям президента РФ и правительства РФ в рамках международной деятельности".